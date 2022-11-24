Температура воздуха опустится до минус 14 градусов в ночь на 24 ноября в Ленобласти

В Ленобласти 24 ноября будет снег Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Облачная погода с прояснениями ожидается в Ленинградской области 24 ноября. Ночью в некоторых районах пройдет небольшой снег, зато днем осадки не прогнозируются. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

- Скорость северо-восточного и восточного ветров составит от пяти до десяти метров в секунду. Температура воздуха ночью достигнет -14 градусов, а днем будет от трех до восьми градусов со знаком минус. На дорогах прогнозируется гололедица, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

В Петербурге 24 ноября погода не сильно отличается от областной. Спасатели рекомендуют быть осторожными на дорогах и соблюдать дистанции, ведь проезжая часть скользкая из-за гололедицы.

- Скорость ветра достигнет десяти метров в секунду. Температура воздуха в течение суток составит от -4 до -6 градусов, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.