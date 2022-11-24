Мужчина погиб во время пожара на Пискаревском проспекте в Петербурге

Мужчина погиб в пожаре в жилой квартире на севере Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На севере Санкт-Петербурга произошел смертельный пожар. Рано утром 24 ноября 2022 года на пульт экстренной службы поступило сообщение о возгорании в доме на Пискаревском проспекте в Красногвардейском районе города. На место незамедлительно выехали спасатели, рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- Пожар начался в 6:46 часов двухкомнатной квартире в дома 17, корпус 2, по Пискаревскому проспекту. Огонь обхватил обстановку на площади двух квадратных метров, - рассказали спасатели.

Тушить пламя прибыли три пожарные машины и 15 человек личного состава МЧС. Всего за полчаса они смогли справиться с огнем и потушить пожар. Однако, несмотря на оперативность спасателей, в горящей квартире они обнаружили погибшего мужчину.

Тело погибшего отправили в морг для установления причин смерти. По какой причине начался пожар сейчас выясняют специалисты.