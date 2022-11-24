Мороз до 6 градусов и облачная погода ждет Петербург 24 ноября

Морозно и облачно будет в Петербурге 24 ноября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге продолжает холодать. С каждым днем морозец все крепчает, а снежный покров становится все более устойчивым. В четверг, 24 ноября 2022 года, Северная столица окажется под влиянием антициклона, который приближается к городу с севера. Из-за этого в городе станет еще холоднее, но обойдется без нового снегопада. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня Северная столица будет ощущать влияние периферии антициклона, надвигающегося с севера. Ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями, погода, без существенных осадков, - сообщил синоптик.

Днем в Петербурге температура воздуха окажется в пределах 4-6 градусов мороза, по Ленинградской области минус 3-8 градусов. Ветер все еще неизменно восточный до 2-7 метров в секунду.

В пятницу в Петербурге снова будет без осадков, но довольно морозно.