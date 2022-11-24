Спрос на подработку вырос среди жителей Петербурга Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге среди трудящегося населения вырос спрос на подработку. Только за последний месяц горожане стали на 3,1 процента чаще искать работу и подработку. Но количество вакансий, при этом, в городе стало меньше. Об этом 24 ноября 2022 года сообщает сервис hh.ru.

- По сравнению с прошлым годом спрос на работу среди трудящихся Северной столицы вырос на 11,5 процентов. В свою очередь местные работодатели сократили число вакансий за месяц на 3,6 процента, а по сравнению с осенью 2021 года сокращение числа предложений о работе еще более выраженное на 17 процентов, - говорится в исследовании.

Отмечается, что чаще всего и активнее ищут работу горожане, у которых есть опыт в сфере туризма и гостиничного бизнеса, спорта, фитнеса и красоты. Кроме того, часто выходят на рынок петербургские врачи и младший медперсонал, административный персонал, офис-менеджеры и многие другие.