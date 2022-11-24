Поиски без вести пропавшей женщины месяц идут в Петербурге / Фото: ЛизаАлерт

В Санкт-Петербурге уже практически месяц идут поиски без вести пропавшей женщины. 51-летняя София Новицкая пропала еще 31 октября 2022 года. С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно. За дело взялись поисковики из организации "Лиза Алерт" и разослали в Сети ориентировку на пропавшую.

- Внимание! Помогите найти человека. Пропала Новицкая София, женщине 51 год. С 31 октября ее местонахождение неизвестно, - говорится в объявлении.

Пропавшая женщина ростом в 175 сантиметров, нормального телосложения, волосы светлые, глаза карие. В день пропади была одета в бордовую куртку, черные джинсы и бежевые кроссовки. На голове бла черная кепка, с собой на носила сумку красного цвета.

Всех, кто видел женщину или что-то знает о ее местонахождении, просят сообщить по номерам телефонов 8(800)700-54-52 или 112.