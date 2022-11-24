Машина улетела в отбойник и снесла автомобиль на Мурманском шоссе у Петербурге

Машина улетела в отбойник на Мурманском шоссе у Петербурге Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге уже который день стоят морозы, но не все автомобилисты до сих пор "переобули" свои машины или перешли на зимний стиль вождения. Так, утром 24 ноября 2022 года на Мурманском шоссе перед КАД автомобиль "Лада" улетел в отбойник на скользкой дороге, попутно снеся другую машину. Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы.

- На Мурманке перед КАД в сторону города "Лада" не смогла удержаться на скользкой трассе и ушла в отбойник, при этом зацепила мимо низко пролетавшего "Жука", - рассказали свидетели аварии.

Насколько серьезным получился удар и пострадали ли при этом люди, не уточняется. Судя по кадрам с места аварии, все участники ДТП остались живы и здоровы, но вынуждены дожидаться сотрудников дорожной полиции, чтобы зафиксировать инцидент.

Тем временем, на трассе в сторону Петербурга образовался небольшой затор.