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НовостиОбщество24 ноября 2022 6:16

Петербуржцы поддержали инициативу сделать 31 декабря выходным днем

Такое предложение рассмотрит Государственная дума
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Большинство петербуржцев поддерживает инициативу Госдумы об объявлении 31 декабря выходным

Большинство петербуржцев поддерживает инициативу Госдумы об объявлении 31 декабря выходным

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Большинство жителей Санкт-Петербурга поддержали инициативу Государственной думы сделать 31 декабря официальным выходным днем. В этом году эту идею поддержали 82 процента опрошенных горожан, говорится в исследовании сервиса SuperJob, опубликованном 24 ноября 2022 года.

- 31 декабря может стать постоянным нерабочим днем по всей России. Госдума скоро рассмотрит соотвествующие поправки в Трудовой кодекс. Большинство россиян одобряет это нововведение. Свою позицию респонденты объясняют тем, что 31 декабря «все равно никто особо не работает», - говорится в исследовании.

Причем, сторонниками введения выходного 31 декабря в основном являются женщины. За выходной голосуют 89 процентов женщин и только 78 процентов мужчин. По всей видимости, это связано с тем, что на женские плечи больше ложится процесс подготовки к празднику в виде салатов и холодца.