Петербуржцы поддержали инициативу сделать 31 декабря выходным днем

Большинство петербуржцев поддерживает инициативу Госдумы об объявлении 31 декабря выходным Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Большинство жителей Санкт-Петербурга поддержали инициативу Государственной думы сделать 31 декабря официальным выходным днем. В этом году эту идею поддержали 82 процента опрошенных горожан, говорится в исследовании сервиса SuperJob, опубликованном 24 ноября 2022 года.

- 31 декабря может стать постоянным нерабочим днем по всей России. Госдума скоро рассмотрит соотвествующие поправки в Трудовой кодекс. Большинство россиян одобряет это нововведение. Свою позицию респонденты объясняют тем, что 31 декабря «все равно никто особо не работает», - говорится в исследовании.

Причем, сторонниками введения выходного 31 декабря в основном являются женщины. За выходной голосуют 89 процентов женщин и только 78 процентов мужчин. По всей видимости, это связано с тем, что на женские плечи больше ложится процесс подготовки к празднику в виде салатов и холодца.