Столб черного дыма возник при пожаре на складе в Шушарах

В Шушарах горел строящийся склад. Фото: vk.com/spb_today

Черный столб дыма, поднимавшийся в него, напугал жителей Шушар. Утром 24 ноября на Московском шоссе загорелся складской ангар. Пламя охватило кровлю постройки. На место ЧП выехали пожарные.

- В 09:48 поступило сообщение о пожаре по адресу: Пушкинский район, Московское шоссе, дом 14 А. В строящемся складском 4 этажном здании горела кровля на площади 150 квадратных метров, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

На адрес примчались шесть единиц пожарной техники и 28 спасателей. К 10:14 им удалось локализовать возгорание. Сейчас работы по ликвидации пожара продолжаются. Сведений о пострадавших на данный момент не поступало.