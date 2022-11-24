Балтийский завод Петербурга начал судиться с финской компанией за 5 млн евро

Балтийский завод начинает судиться с финской Wartsila за 5 млн евро Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге состоится один из крупнейших судебных процессов в истории компании "Объединенной судостроительной корпорации". АО "Балтийский завод", который входит в состав корпорации, требует от финского судостроительного концерна Wartsila 5,1 миллионов евро, а также 469 миллионов рублей. Слушание начнется в арбитражном суде города 24 ноября 2022 года.

- Речь идет о поставках оборудования для двух атомных ледоколов серии 22220 — "Якутии" и "Чукотки". Финская корпорация должна была поставить для них резервные дизель-генераторы и дейдвудные устройства, обозначенные в заключенных на поставку контрактах как комплекты оборудования для линии вала, - пишут "Ведомости Санкт-Петербург".

Еще до того, как компания ушла из России, она получила авансовые платежи, но почти ничего не успела исполнить из своих обязательств. Оба иска включают лишь суммы неисполненных контрактов без штрафных санкций.