Петербург вошел в топ лидеров по сбору макулатуры

Петербург вошел в тройку лидеров по итогам всероссийской акции по сбору макулатуры Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Санкт-Петербург вошел в топ-3 лидеров по сбору макулатуры. С середины сентября 2022 года горожане собирали макулатуру в рамках всероссийской акции "БумБатл". Северная столица вошла в тройку лидеров по количеству сданного на переработку сырья наряду с Московской и Брянской областями, собрав более 88 тонн макулатуры. Об этом 24 ноября рассказали в Смольном.

- В Петербурге очень серьезно относятся к вопросам экологии, сбора, переработки и вторичного использования сырья. Мы стремимся сократить образование отходов, максимально использовать исходные материалы и повторно их перерабатывать, - отметил губернатор города Александр Беглов.

Акция проходила с 15 сентября по 15 ноября. В Петербурге в ней приняли участие 56 предприятий. Больше всего бумаги собрали почтовые службы, второе место занял СПбГУ, а третье лицей №226.