Петербург отправил гуманитарную помощь в Мариуполь. Фото: vk.com/a_beglov

Петербург отправил новую партию гуманитарной помощи в Мариуполь. Грузовики повезут на Донбасс 11 тонн продуктов, предметов гигиены и других вещей, необходимых жителям полуразрушенного города.

- Нашими совместными усилиями город-побратим постепенно возрождается. Уверен – он будет еще красивее, чем раньше. Но сегодня наша поддержка по-прежнему очень важна для его жителей, - написал у себя в соцсетях губернатор Петербурга Александр Беглов.

Большая часть отправленных продуктов и вещей собрана жителями Северной столицы. В сборе гуманитарного груза приняли участие и представители бизнеса. А ученики школы 518 попросили передать адресную посылку друзьям из Мариуполя.

Всего с начала спецоперации из Петербурга в Мариуполь было отправлено 80 тонн гуманитарной помощи.