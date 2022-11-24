Финн пытался вывезти через Светогорск спрятанные под капотом блоки сигарет

Гражданин Финляндии попался на таможне в Светогорске со спрятанными в капот сигаретами. Фото: sztu.customs.gov.ru

Житель Финляндии попытался вывезти через Светогорск шесть блоков сигарет. Как пишет online47.ru, Декларировать товар мужчина не хотел, поэтому просто спрятал «добро» под капот своего «Мерседеса» – в воздуховод воздушного фильтра. Однако выборгские таможенники тщательно проверили автомобиль и поймали туриста с поличным. Финн отпираться не стал и во всем сознался.

Таможенники осмотрели "Мерседес", и их ждал сюрприз. Фото: sztu.customs.gov.ru

- Мужчина нарочно спрятал табачную продукцию в место, не предназначенное для перевозки товаров. Гражданина Финляндии могут привлечь к административной ответственности. Найденные сигареты в итоге изъяли, - рассказали изданию в пресс-службе Выборгской таможни.

Добавим, что по второй части статьи 16.1 «Незаконное перемещение через таможенную границу товаров» жителю Финляндии грозит штраф, размер которого может быть в три раза больше, чем стоимость этих самых сигарет.