Ограничение движения введут в Кировском районе Петербурга с 26 нября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кировском районе Санкт-Петербурга с 26 ноября 2022 года введут ограничение движения. Это связано с работами по ремонту асфальта по боковому проезду проспекта Маршала Жукова от проспекта Народного Ополчения до проспекта Ветеранов. Об этом автомобилистов предупредили в Государственной административно-технической инспекции.

- С 26 по 29 ноября будет введено ограничение проезда для транспорта по боковому проезду проспекта Маршала Жукова от проспекта Народного Ополчения до проспекта Ветеранов, - сообщили в ГАТИ.

Напомним, что с 25 ноября в Адмиралтейском районе будет закрыт проезд по Большому Казачьему переулку возле Загородного проспекта. Ограничения вводятся на время строительства временного газопровода. Проезд будет закрыт по 1 декабря включительно.