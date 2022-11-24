СК завел дело после пожара на магистральном газопроводе в Ленобласти

После ЧП на газопроводе возбуждено уголовное дело. Фото: СУ СКР по ЛО.

Управление Следственного комитета России по Ленобласти возбудило уголовное дело после мощного пожара на газопроводе, который произошел 19 ноября во Всеволожском районе. Тогда в результате разгерметизации из трубы вырвало солидный кусок, а в небо взметнулся многометровый факел, который было видно за десятки километров из центра Петербурга.

- Следствием установлено, что 19 ноября на 782-м км магистрального газопровода «Белоусов-Ленинград» произошло разрушение трубы с последующей утечкой, воспламенением и потерей газа, - сообщает пресс-служба СК.

Ущерб от ЧП предварительно оценили в 14 миллионов рублей. Из-за пожара была прекращена подача газа на промышленные объекты, ТЭЦ и в жилые дома. Подключение заняло более трех суток.

Уголовное производство начато по статье о нарушении требований промышленной безопасности. Для установления причин разгерметизации газопровода назначена экспертиза.

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