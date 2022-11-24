КамАЗ потерял груз досок перед троллейбусом на перекрестке с Ленинским проспектом в Петербурге

КамАЗ потерял доски на углу проспектов Кузнецова и Ленинского. Фото: vk.com/spb_today

Очередной «пункт назначения» едва не произошел в Петербурге. На перекрестке Ленинского проспекта и проспекта Кузнецова грузовой КамАЗ, перевозивший груз пиломатериалов, внезапно растерял доски из кузова. Причем «дрова» высыпались прямо под колеса троллейбусу.

- Перекресток Ленинского и Кузнецова. КамАЗ потерял груз. Троллейбусы встали, - сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Судя по словам свидетелей происшествия, все обошлось без пострадавших. Неудобства получили только пассажиры общественного транспорта, которым пришлось искать другие пути, как добраться до работы.

В комментариях пользователи соцсетей шутят, что КамАЗ просто устал работать и сбросил груз с плеч.

Сейчас движение на перекрестке нормализовано.