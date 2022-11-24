Международный Муниципальный Форум БРИКС+ открылся в Петербурге

В Петербурге открылся IV Международный Муниципальный Форум БРИКС+ / Фото: Александр Бельский

В Санкт-Петербурге 24 ноября 2022 года открылся IV Международный Муниципальный Форум БРИКС+. В форуме участвуют политики и предприниматели из различных стран, обсуждаются важные темы, включая развитие международных связей. Об этом рассказал председатель Законодательного собрания Северной столицы Александр Бельский.

- Политики, предприниматели, эксперты из пяти стран-участниц объединения и других заинтересованных государств обсуждают развитие международных связей. Среди главных тем — экология, цифровизация и инвестиции, - отметил глава парламента.

В этом году на форуме появилось нововведение. Участники могут представить свою продукцию, проекты и достижения, подписать соглашения о побратимстве. Бельский отметил, что дискуссия между участниками поможет определить приоритеты сотрудничества стран БРИКС в новых условиях.