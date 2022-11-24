Петербуржцы смогут меньше платить за вывоз мусора во время отпуска с 1 марта 2023 года

Жители Петербурга смогут меньше платить за вывоз мусора во время отпуска Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Санкт-Петербурга смогут меньше платить за вывоз мусора на время отпуска или командировки. Новый порядок перерасчета для жильцов многоквартирных домов был введен правительством России. Воспользоваться такой возможностью можно будет начиная с 1 марта 2023 года. Об этом 24 ноября сообщили в Смольном.

- Внесенные изменения дают возможность перерасчета платы за вывоз отходов как жителям домов, где тарифы на эту услугу рассчитываются исходя из числа проживающих, так и домов, где для расчета учитывается площадь жилых помещений, - пояснили в Государственной жилищной инспекции Петербурга.

Для того, чтобы сократить траты на вывоз мусора, жильцам надо обратиться в управляющую компанию или непосредственно в оператору ТКО, если договор заключен напрямую. Перерасчет предоставляется только при отсутствии более 5 календарных дней. Для этого нужно предоставить подтверждающие документы: билеты на самолет или туристические путевки. Подать заявку можно до начала периода временного отсутствия или не позднее 30 дней после.