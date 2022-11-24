Ущерб от ЧП с пожаром на газопроводе в Ленобласти составил 14 миллионов рублей

Ущерб от пожара на газопроводе оценили в 14 млн рублей. Фото: СОЦСЕТИ

В Следственном комитете назвали предварительный ущерб от ЧП на газопроводе во Всеволожском районе Ленинградской области. 19 ноября здесь произошла разгерметизация газоснабжающей магистрали, из-за чего в небо взметнулся столб пламени высотой в десятки метров. А на месте происшествия образовалась огромная воронка.

- На 782 км магистрального газопровода «Белоусов-Ленинград» в нарушение требований промышленной безопасности произошло разрушение трубы с последующей утечкой, воспламенением и потерей газа. Таким образом причинен ущерб на сумму около 14 миллионов рублей , - сообщает пресс-служба регионального управления Следкома.

По факту ЧП было возбуждено дело о нарушении безопасности эксплуатации опасных производственных объектов. Обстоятельства и виновных инцидента установят в ходе расследования.