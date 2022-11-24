В Петербурге накрыли техподдержку международной сети IT-мошенников

Полицейские Санкт-Петербурга пресекли техподдержку международной сети IT-мошенников Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции накрыли техподдержку международной сети IT-мошенников. Также задержаны три предполагаемых преступника, которые занимались технической поддержкой схем по краже денег со счетов жителей страны. Об этом 24 ноября 2022 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Была получена оперативная информация о том, что в городе Колпино функционирует специальное оборудование для перенаправления трафика. За полгода там зафиксировано подключение более 12 тысяч SIM-карт, через балансовые счета которых было проведено свыше 150 миллионов рублей, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мошенники, которые находятся за границей, действовали по классической схеме. Они звонили жертвам и сообщали о попытке переводов с их счетов. Далее убеждали людей перевести деньги на "безопасные счета".

В настоящее время предварительно установлена причастность фигурантов как минимум к 13 эпизодам хищений денег у жителей Петербурга и Ленинградской области. Расследование продолжается.