Глава СК поручил разобраться с травмированием ребенка в батутном центре в Петербурге

СК проверит ЧП в батутном центре в Петербурге, где маленькая девочка повредила позвоночник.

Глава Следственного комитета России поручил провести проверку обстоятельств ЧП в Петербурге, где в одном из батутных центров маленькая девочка получила травму позвоночника. Ребенка госпитализировали.

- В настоящее время ребенок проходит лечение в реабилитационном центре, - сообщает пресс-служба Следкома.

Информация о происшествии попала в городские СМИ и соцсети, а оттуда дошла и до Москвы, где ей заинтересовались в Центральном аппарате Следственного комитета.

Председатель СК Александр Бастрыкин потребовал от руководителя петербургского управления ведомства Марины Парастаевой начать доследственную проверку по факту произошедшего и доложить ему о результатах.