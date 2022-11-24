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НовостиПроисшествия24 ноября 2022 9:36

Глава СК поручил разобраться с травмированием ребенка в батутном центре в Петербурге

Девочка получила компрессионный перелом позвоночника и была госпитализирована
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
СК проверит ЧП в батутном центре в Петербурге, где маленькая девочка повредила позвоночник.

СК проверит ЧП в батутном центре в Петербурге, где маленькая девочка повредила позвоночник.

Глава Следственного комитета России поручил провести проверку обстоятельств ЧП в Петербурге, где в одном из батутных центров маленькая девочка получила травму позвоночника. Ребенка госпитализировали.

- В настоящее время ребенок проходит лечение в реабилитационном центре, - сообщает пресс-служба Следкома.

Информация о происшествии попала в городские СМИ и соцсети, а оттуда дошла и до Москвы, где ей заинтересовались в Центральном аппарате Следственного комитета.

Председатель СК Александр Бастрыкин потребовал от руководителя петербургского управления ведомства Марины Парастаевой начать доследственную проверку по факту произошедшего и доложить ему о результатах.