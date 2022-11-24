Эксперимент с беспилотными автомобилями запустят на трассе М-11 Москва-Петербург

Движение беспилотников по трассе "Нева" могут запустить к концу 2023 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

Эксперимент с движением беспилотных автомобилей запустят на скоростной трассе М-11 Москва-Петербург. Беспилотники выйдут на платную автодорогу «Нева» уже в самое ближайшее время. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

У нас есть очень хорошие наработки. В ближайшее время готовим эксперимент использования беспилотников на скоростной трассе Москва - Петербург,- отметил Путин в ходе форума «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

При этом точные сроки проведения эксперимента глава России не назвал.

Напомним, что соглашение о пробном запуске автомобилей без водителя по трассе «Невы» было подписано еще на Петербургском международном экономическом форуме в 2021 году. Тогда замглавы Министерства транспорта России Кирилл Богданов заявил, что в ближайшие 10 лет большая часть всех видов транспорта перейдет на беспилотные технологии.

Датами начала движение по дороге между Москвой и Петербургом он называл конец 2023-начало 2024 года.