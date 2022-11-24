Лев Лещенко станет хэдлайнером фестиваля STEREOLETO-2023 в Петербурге

Лев Лещенко выступит на фестивале STEREOLETO в Петербурге. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лев Лещенко станет главной звездой музыкального фестиваля STEREOLETO-2023 в Петербурге. 22-й по счету open-air модных исполнителей пройдет будущим летом в общественном пространстве Севкабель Порт на Васильевском острове.

- На 22-м международном музыкальном фестивале STEREOLETO выступят как самые заметные звезды отечественной сцены, так и талантливые новички: Лев Лещенко, Кис-Кис, Supruga, Kedr Livanskiy, Драгни, Lurmish, Тося Чайкина, DenDerty, Pyrokinesis, Наша Таня и многие другие, - сообщают организаторы на странице фестиваля ВКонтакте.

Услышать любимых артистов можно будет 10 и 11 июня. Билеты на самый долгоиграющий, переживший пандемию с локдаунами петербургский музыкальный фестиваль - уже в продаже.