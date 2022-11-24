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НовостиПроисшествия24 ноября 2022 15:42

45-летний сержант из Ленобласти погиб на спецоперации при эвакуации раненых

Сергея Козлова похоронили 24 ноября на родине в Сланцах
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Старший сержант Сергей Козлов героически погиб на спецоперации. Фото: СОЦСЕТИ

Старший сержант Сергей Козлов героически погиб на спецоперации. Фото: СОЦСЕТИ

45-летний доброволец Сергей Козлов из Сланцевского района Ленобласти погиб на спецоперации. Об этом на своей странице во «Вконтакте» рассказала глава местной администрации Марина Чистова. По ее словам, у Козлова было звание старшего сержанта. Он ушел на службу после объявления мобилизации. Дата и обстоятельства смерти мужчины не называются.

Мужчина работал на заводе. Во время мобилизации он пошел на спецоперацию добровольцем. Фото: СОЦСЕТИ

Мужчина работал на заводе. Во время мобилизации он пошел на спецоперацию добровольцем. Фото: СОЦСЕТИ

- Сергей Валерьевич командовал отделением сбора и эвакуации раненых. Он погиб героически, защищая интересы нашей родины. Выражаем самые искренние и глубокие соболезнования семье, родным и близким нашего земляка, - написала руководитель администрации.

На гражданке Сергей Козлов работал электромонтажником на заводе, окончив профильный колледж. Судя по соцсетям, у него была жена и двое детей. Мужчину посмертно наградили орденом Мужества. Его похоронили в родных Сланцах в четверг, 24 ноября.