Двое мужчин пострадали в пожаре в коммунальной квартире в центре Петербурга

На место происшествия выезжали четыре пожарные машины Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Коммунальная квартира загорелась в Центральном районе Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу вечером в четверг, 24 ноября.

- Сообщение о пожаре поступило в 17:31. Спасатели МЧС сразу выехали на место происшествия, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Специалисты определили, что в четырехкомнатной коммунальной квартире вспыхнул участок площадью в десять квадратных метров. Спасателям удалось локализовать огонь через час, в 18:29. В происшествии пострадали два человека: мужчины были госпитализированы в медицинское учреждение.

На место происшествия выезжали четыре пожарные машины. С огнем боролись 20 спасателей МЧС.

Напомним, в этот же день горел складской ангар в Шушарах. Огромный темно-серый столб дыма напугал местных жителей. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. По предварительной информации, никто не пострадал.