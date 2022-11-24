Больше миллиарда рублей долгов по алиментам взыскали в Петербурге с начала 2022 года

Приставы взыскали миллиард рублей с алиментщиков. Фото: Олег ЗОЛОТО

Больше миллиарда рублей вернули петербургским детям судебные приставы. Деньги были взысканы с нерадивых отцов, забывавших платить алименты. Такая гигантская сумма набежала с начала 2022 года.

- За 10 месяцев текущего судебные приставы Санкт-Петербурга взыскали в пользу несовершеннолетних более одного миллиарда рублей, - сообщает пресс-служба регионального Управление Федеральной службы судебных приставов.

Последним случаем стало взыскание 400 тысяч рублей с мужчины, который задолжал деньги на содержание двух своих сыновей. По решению суда он должен был отдавать 1/3 часть дохода, но работал петербуржец нерегулярно. Машины, которую можно было бы изъять и продать с торгов, у него не имелось.

Помог случай. Отец решил продать комнату в коммуналке. Но приставы наложили запрет на все сделки с недвижимостью должника. Тогда мужчина разом погасил весь долг по алиментам.