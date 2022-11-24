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НовостиОбщество24 ноября 2022 16:10

Юрий Лазаренко возглавил ДОСААФ России по Петербургу и Ленобласти

Ранее генерал-майор запаса был советником председателя ДОСААФ
Анастасия НУРАДИЛОВА
В ДОСААФ Петербурга и Ленобласти сменилось руководство. Фото: ДОСААФ России

В ДОСААФ Петербурга и Ленобласти сменилось руководство. Фото: ДОСААФ России

В Петербурге в руководстве межрегионального отделения ДОСААФ России произошли изменения. Ранее от своей должности был освобожден исполняющий обязанности председателя межрегионального отделения ДОСААФ России Петербурга и Ленобласти Саид Тулаков.

- Сейчас исполнять обязанности председателя Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России временно будет Юрий Лазаренко, - говорится в сообщении пресс-службы ДОСААФ России.

В петербургском отделении сообщают, что ранее нынешний начальник служил в Вооруженных Силах РФ, является генерал-майором запаса. До назначения на должность председателя работал советником председателя ДОСААФ России.