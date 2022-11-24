750 уборочных машин чистили улицы Петербурга от снега 24 ноября

Больше всего снега на тротуарах, вокруг остановок, около станций метро Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге продолжают убирать последствия снегопада. 24 ноября на улицы Северной столицы выехали 750 единиц техники, которые чистят дороги и тропинки. По оценкам специалистов, количество осадков составило два сантиметра, что не так уж и мало для ноября.

- Снег шел долго и, казалось бы, должен был засыпать улицы. Но два сантиметра – это тоже не мало. Больше всего снега на тротуарах, вокруг остановок, около станций метро. Так что, щетки небольших уборочных машин много трудятся, - рассказали в пресс-службе Комитета по благоустройству Петербурга.

В местах, где технике тяжело справляться, используется ручной труд: улицы города убирают 897 работников. А за дорожками в скверах и парках следят еще 932 человека – специалисты садово-парковых предприятий.

Для тех, у кого есть вопросы по уборке улиц, работает дежурная служба Комитета по благоустройству. Дозвониться туда можно по номеру 314-60-13.