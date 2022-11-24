Петербуржцы проехали 20 миллионов километров на самокатах в этом сезоне

Минувшим летом в парке кикшеринга были 25 тысяч самокатов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сезон кикшеринга завершается в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга. В этом сезоне прокатиться по городу можно было на самокатах шести разных компаний.

- Минувшим летом в парке кикшеринга были 25 тысяч самокатов. Петербуржцы и гости города прокатились на них в 2,5 больше раз, чем в прошлом году. Любители самокатов проехали на этом транспорте 20 миллионов километров, - говорится в сообщении ведомства.

Прокатиться была возможность у всех жителей и гостей города без исключения, ведь самокаты для удобства пользователей были равномерно распределены как по центру Петербурга, так и в его спальных районах.

Также, в этом сезоне Ассоциация операторов микромобильности создала телеграмм-бот «Самокаты в СПб», куда петербуржцы присылали сообщения о неправильной парковке самокатов.