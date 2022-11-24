Четыре района Ленобласти не выполнили план по призыву во время частичной мобилизации

План по призыву не выполнили всего 4 района Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленинградской области подвели итоги по выполнению плана по частичной мобилизации. Их огласил губернатор Александр Дрозденко на заседании правительства в четверг, 24 ноября. Как оказалось, план по призыву не выполнили всего четыре района Ленобласти. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- План по частичной мобилизации не выполнили в Выборгском, Кингисеппском, Кировском и Лужском районах. Главы администраций этих районов попадают под депремирование, - говорится в сообщении пресс-службы правительства Ленинградской области.

Напомним, 24 ноября в Сланцах похоронили сержанта, который служил в зоне проведения специальной военной операции и командовал отделением сбора и эвакуации раненых. 45-летний Сергей Козлов погиб при выполнении военного долга. На службу он отправился сразу после объявления частичной мобилизации, вызвался добровольцем.