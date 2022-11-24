20 спасателей почти час тушили склад в Кировском районе Петербурга

На место происшествия выезжали четыре пожарные машины Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Складское здание загорелось в Кировском районе Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу вечером в четверг, 24 ноября.

- Сообщение о пожаре на Канонерском острове поступило в 18:28. На место происшествия сразу выехали спасатели МЧС, - говорится в сообщении пресс-службы чрезвычайного ведомства.

В кирпичном двухэтажном здании горел участок площадью в пять квадратных метров. По предварительной информации, в пожаре никто не пострадал. Спасателям удалось локализовать возгорание в 19:23. На место происшествия выезжали четыре пожарные машины. Огонь тушили 20 спасателей МЧС.

Напомним, в этот же день произошел пожар в четырехкомнатной коммунальной квартире в Центральном районе Петербурга. Пострадали двое мужчин, они госпитализированы. Причину пожара установят дознаватели. Огонь тушили 20 спасателей.