Суд отправил в СИЗО мужчину, прострелившего голову сотруднику МВД в Кировске

Суд выбрал меру пресечения обвиняемому Фото: Олег ЗОЛОТО

Кировский городской суд выбрал меру пресечения мужчине, который стрелял из пневматического оружия в сотрудника полиции. Инцидент случился в ночь на 23 ноября этого года в гостинице в Кировске. Злоумышленник выстрелил в полицейского не менее четырех раз.

- Суд назначил мужчине заключение под стражу до 22 января 2023 года. Эти два месяца он проведет в СИЗО, - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Ленинградской области.

Напомним, сообщение о ранении коллеги поступило в отдел полиции в два часа ночи 23 ноября. Злоумышленник успел скрыться с места преступления на черном «БМВ», и его пришлось искать. Позже стрелявший, житель Новосибирска, был задержан на железнодорожной станции в Колтушах.

Как выяснилось, он прострелил сотруднику полиции голову на почве бытового конфликта. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.