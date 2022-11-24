Биолог из Петербурга нашел лосиные рога в лесу Ленобласти

Рога лося найдены в лесу. Фото: vk.com/kazdoytvaripopare

В лесах Ленинградской области теперь можно найти рога. Оказывается, лоси сбрасывают свои орудия для турнира, потому что брачный сезон у этих животных подошел к концу. И теперь рога самцам не нужны. Интересной находкой в паблике «Каждой твари по паре» поделился биолог Павел Глазков.

- Сначала рога сбрасывают взрослые самцы. Это происходит в середине ноября или даже в конце октября. Молодые лоси сбрасывают рога только с середины декабря и до самого января, - рассказывает Павел Глазков.

Самцы ходят без своего главного украшения всю зиму и весну. Новые рога начинают расти только в середине весны. В это время животные становятся очень осторожными, ведь если повредить рога во время их роста, то они вырастут некрасивыми и кривыми.

Полностью рога у лосей вырастают до конца июля. Так что, уже в августе у них снова начинается брачный сезон. И так каждый год.