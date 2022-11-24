Транспортная полиция проводит проверку после задымления судна на заводе в Петербурге

Специалисты не обнаружили открытого очага возгорания

В Петербурге утром 24 ноября на территории Канонерского судоремонтного завода начало дымиться судно. Сообщение об этом поступило в Петербургский линейный отдел МВД России на водном транспорте. На место происшествия выехали сотрудники транспортной полиции.

- Установлено, что 23 ноября в четыре часа вечера искра от сварочного аппарата попала на теплоизолирующий мат в трюме рыболовецкого судна. Из-за этого началось тление, - говорится в сообщении пресс-службы Управления на транспорте МВД России по СЗФО.

Специалисты не обнаружили открытый очаг возгорания, то есть огня не было. По предварительной информации, в происшествии никто не пострадал. Сейчас сотрудники транспортной полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Напомним, вечером 24 ноября произошел пожар в коммунальной квартире в Центральном районе Петербурга. Пострадали два человека: они госпитализированы.