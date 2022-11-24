СК Новгородской области проводит проверку из-за проживания пенсионерки в аварийном доме

СК заинтересовался ситуацией после информации в Сети Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следователи Новгородской области начали разбираться в ситуации пенсионерки, жилищные права которой нарушены. Такая информация была опубликована в Сети. Региональный Следственный комитет проведет проверку и выяснит все обстоятельства.

- 72-летняя жительница города Малая Вишера живет в многоквартирном доме, который уже признан непригодным для проживания и поэтому подлежит расселению, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новгородской области 24 ноября.

Из-за задымления квартиры пожилая женщина не может отапливать жилье с помощью печи, а электрические приборы тоже не получится использовать, потому что проводка в доме пришла в негодность. При этом, кровля жилого здания тоже находится в плохом состоянии.

СК РФ по Новгородской области проведет доследственную проверку, и по ее результатам будет принято процессуальное решение.