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НовостиОбщество24 ноября 2022 19:35

Более 10 тысяч деревьев высадили за год в Петербурге

Специалистам помогали жители города
Анастасия НУРАДИЛОВА
Жители города помогали высаживать деревья и кустарники в Петербурге

Жители города помогали высаживать деревья и кустарники в Петербурге

Фото: Пресс-служба Смольного

Работы по озеленению территорий в этом сезоне завершили садово-парковые предприятия Петербурга. За это время специалисты высадили больше 92 тысяч кустарников и более 10 тысяч деревьев.

- Некоторые зеленые насаждения посадили сами жители Петербурга. Садовники помогали желающим: предоставляли инвентарь, саженцы и подсказывали, как правильно их высадить, - рассказал вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

Всего в таких акциях поучаствовали 1,5 тысячи петербуржцев, которые за сезон помогли высадить 700 кустарников и более 300 деревьев.

А для того, чтобы весной зацвели красивые цветы, специалисты осенью высадили более 246 тысяч луковиц тюльпанов и более 41 тысячи луковиц других растений: нарциссов, мускари, пушкинии, крокусов, белоцветника и других.