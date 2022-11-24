Полицейская машина въехала в ограждение на проспекте Гагарина в Петербурге

Полицейская машина въехала в ограждение на проспекте Гагарина. Фото: Скриншот из видео

Полицейская машина попала в ДТП в Московском районе Петербурга. Авария случилась вечером 24 ноября. Об этом в этот же день рассказал очевидец в паблике «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

- Полицейская машина пробила ограждение на проспекте Юрия Гагарина, - написал мужчина в посте в социальной сети.

На опубликованных кадрах видно, как автомобиль с надписью «полиция» и с мигалками на крыше съехал с дороги прямо в ограждение. На место аварии приехала еще одна машина МВД, которая встала неподалеку от ДТП. А чуть дальше стоят другие машины. Возможно, это тоже участники аварии.

О пострадавших в происшествии не сообщается. Судя по видео, удар был не очень сильным, поэтому, вероятно, с водителем все в порядке. А вот служебной машине теперь потребуется ремонт.

Напомним, накануне «Ниссан» сбил и увез на себе светофорный столб. По предварительным данным, в происшествии никто не пострадал.