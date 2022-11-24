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НовостиПроисшествия24 ноября 2022 20:26

Полицейские Петербурга на вокзале задержали женщину, которая находится в розыске

Злоумышленницу обвиняют в хранении наркотиков
Анастасия НУРАДИЛОВА
Сотрудники транспортной полиции задержали злоумышленницу

Сотрудники транспортной полиции задержали злоумышленницу

Фото: Артем КИЛЬКИН

Сотрудники транспортной полиции задержали женщину, которая уже месяц находится в федеральном розыске. Ее обвиняют в хранении наркотиков. Сотрудники правоохранительных органов застали злоумышленницу на Финляндском вокзале в Петербурге 24 ноября.

- 37-летняя женщина на протяжении месяца скрывается от судебных органов за незаконное хранение наркотиков, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта, - говорится в сообщении пресс-службы Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Сотрудники транспортной полиции передали правонарушительницу в изолятор временного содержания. После этого женщину передадут правоохранительным органам, которые инициировали розыск.

Напомним, в этот же день сотрудники транспортной полиции выезжали на судоремонтный завод в Петербурге из-за задымления судна. Как оказалось, тление началось из-за искры. Пожара не было, никто не пострадал.