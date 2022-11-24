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НовостиПроисшествия24 ноября 2022 20:52

Мужчина прострелил пах оппоненту во время дорожного конфликта в Петербурге

Злоумышленника задержали сотрудники полиции
Анастасия НУРАДИЛОВА
Злоумышленника задержали сотрудники полиции. Фото: vk.com/spb_today

Злоумышленника задержали сотрудники полиции. Фото: vk.com/spb_today

Житель Петербурга достал оружие и начал стрелять во время дорожного конфликта. Об этом сообщает очевидец в паблике «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» вечером 24 ноября.

- Это все случилось на перекрестке проспекта Жукова и Ополчения. Один из водителей во время конфликта ранил водителя «Ларгуса» в зону паха, - сообщает очевидец в посте в социальной сети.

По словам свидетеля случившегося, на место происшествия приехали сотрудники полиции, которые задержали дебошира. Они выяснят обстоятельства ситуации и установят виновного. О состоянии пострадавшего от выстрела мужчины не сообщается.

Напомним, 24 ноября суд выбрал меру пресечения мужчине, который выстрелил из травматического оружия в голову сотрудника полиции в Кировске. Злоумышленник проведет в СИЗО два месяца.