Матч СКА и «Локомотива» завершился поражением петербуржцев

Хоккеисты СКА уступили ярославцам. Фото: пресс-служба СКА

Хоккейная команда СКА встретилась на матче с «Локомотивом» из Ярославля 24 ноября. Игра в рамках КХЛ прошла в Ледовом дворце в Петербурге. За матчем наблюдали 11355 зрителей, но игра закончилась поражением петербуржцев.

- Мы много эмоций оставили на прошлом матче против ЦСКА. У нас здорово сыграл вратарь, а «Локомотив» отлично действует в обороне. Мы проанализируем нашли ошибки, - рассказал после игры главный тренер СКА Роман Ротенберг, слова которого приводит пресс-служба хоккейного клуба.

Игра петербуржцев и ярославцев завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Шайбу в ворота от армейцев забил Марат Хуснутдинов. Это шестое поражение хоккеистов СКА, но тем не менее спортсмены продолжают возглавлять таблицу КХЛ.

- Это был тяжелый матч, обоюдоострая игра, - прокомментировал матч главный тренер ХК «Локомотив» Игорь Никитин.