Гололедицу и до минус 9 градусов прогнозируют в Ленобласти днем 25 ноября

На дорогах будет гололедица Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Облачная погода с прояснениями ожидается в Ленинградской области 25 ноября. Существенных осадков не предвидится. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

- Восточный и юго-восточный ветра подуют со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от пяти до шестнадцати градусов со знаком минус. А днем будет от -4 до -9, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Погода в Петербурге в этот день не сильно будет отличаться от областной. Скорость ветра достигнет восьми метров в секунду.

- Ночью температура воздуха составит от шести до восьми градусов со знаком минус, а днем будет от -4 до -6 градусов, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

И в Северной столице, и в Ленобласти прогнозируется гололедица. Спасатели рекомендуют соблюдать дистанцию на дорогах.