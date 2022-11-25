Ночь на 25 ноября стала самой холодной в Петербурге с начала осени

Петербург пережил самую холодную ночь с начала осени Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге укореняются морозы. Минувшая ночь на 25 ноября 2022 года стала самой холодной с начала осени. Температура воздуха опустилась ниже отметки в минус 8 градусов, побив предыдущий рекорд. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Минувшая ночь в Северной столице стала самой холодной с начала осени. Температура воздуха на городской метеостанции опускалась до минус 8,2 градусов, до этого в лидерах было 22 ноября, тогда минимум составил минус 7,4 градусов, - сообщил синоптик.

Но в Ленинградской области температура опускалась еще ниже. Холоднее всего оказалось в Винницах, где ночью мороз окреп до минус 16,7 градусов. это так же самая низкая температура зафиксированная в этом селе с начала нынешнего холодного сезона.