Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 ноября 2022 4:39

Ночь на 25 ноября стала самой холодной в Петербурге с начала осени

Температура воздуха опустилась до минус 8 градусов
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Петербург пережил самую холодную ночь с начала осени

Петербург пережил самую холодную ночь с начала осени

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге укореняются морозы. Минувшая ночь на 25 ноября 2022 года стала самой холодной с начала осени. Температура воздуха опустилась ниже отметки в минус 8 градусов, побив предыдущий рекорд. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Минувшая ночь в Северной столице стала самой холодной с начала осени. Температура воздуха на городской метеостанции опускалась до минус 8,2 градусов, до этого в лидерах было 22 ноября, тогда минимум составил минус 7,4 градусов, - сообщил синоптик.

Но в Ленинградской области температура опускалась еще ниже. Холоднее всего оказалось в Винницах, где ночью мороз окреп до минус 16,7 градусов. это так же самая низкая температура зафиксированная в этом селе с начала нынешнего холодного сезона.