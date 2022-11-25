Дом сгорел на севере Петербурга в ночь на 25 ноября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На севере Санкт-Петербурга произошел мощный пожар, уничтоживший целый дом. В первом часу ночи 25 ноября 2022 года на пульт экстренной службы поступило сообщение о возгорании в Выборгском районе города, где находятся небольшие частные дома. На место незамедлительно выехали спасатели, рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- Сообщалось о пожаре в доме 60 по Северной улице. Это одноэтажный, размером пять на шесть метров дом, - рассказали спасатели.

Когда пожарные прибыли на место, дом полыхал уже полностью. Спасателям потребовалось около часа, чтобы потушить огонь. Однако пламя уничтожило здание полностью.

На месте работали 15 человек личного состава МЧС Петербурга и три пожарные машины. По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет. Причина возгорания устанавливается.