Небольшой снег и до минус 6 градусов принесет антициклон в Петербург 25 ноября

Погода в Петербурге на 25 ноября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге с каждым днем становится все холоднее. Снег уже уверенно лежит на земле, даже не думая таять, а оттепели пока не предвидится. В пятницу, 25 ноября 2022 года, антициклон принесет в город неустойчивую погоду, с небольшим снегом и 6-градусным морозом. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня синоптическая ситуация в атмосфере над Северной столицей будет формироваться под влиянием западной периферии антициклона. Ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями, погода, в начале дня местами пройдет слабый снег, далее без существенных осадков, - сообщил синоптик.

Днем температура воздуха в городе будет держаться в пределах 4-6 градусов мороза, по Ленинградской области от 3 до 8 градусов ниже нуля. Ветер сменит немного свое направление на юго-восточное до 2-7 метров в секунду.

В субботу характер погоды и температурный режим изменятся мало.