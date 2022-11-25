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НовостиОбщество25 ноября 2022 5:35

Треть жителей Петербурга не любят свою работу

Половина горожан считает, что работа должна нравиться
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Треть петербуржцев не любят свою работу

Треть петербуржцев не любят свою работу

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Треть жителей Санкт-Петербурга заявили, что не любят свою работу. Примерно столько же горожан признались в любви к своей деятельности. Такие результаты привел сервис hh.ru после проведенного опроса среди петербуржцев.

- Интересно, что отношение людей к своей профессиональной деятельности меняется с возрастом: так, среди респондентов 18-24 лет свою работу любят 33%, среди 25-34-летних – 36%, среди респондентов 35-44 лет – уже 42%, среди 45-54-летних – 44%, а среди тех, кто старше 55 лет – сразу 64%, - говорится в исследовании.

Чаще всего любят свою работу те, кто трудится в сфере искусства, развлечений и масс-медиа, образования, науки и туризма. А вот не любят работу юристы, бухгалтеры и медики.

В то же время, 54% жителей Северной столицы полагают, что в принципе работать на нелюбимой работе неправильно, она должна нравиться.