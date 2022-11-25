Треть жителей Петербурга не любят свою работу

Треть петербуржцев не любят свою работу Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Треть жителей Санкт-Петербурга заявили, что не любят свою работу. Примерно столько же горожан признались в любви к своей деятельности. Такие результаты привел сервис hh.ru после проведенного опроса среди петербуржцев.

- Интересно, что отношение людей к своей профессиональной деятельности меняется с возрастом: так, среди респондентов 18-24 лет свою работу любят 33%, среди 25-34-летних – 36%, среди респондентов 35-44 лет – уже 42%, среди 45-54-летних – 44%, а среди тех, кто старше 55 лет – сразу 64%, - говорится в исследовании.

Чаще всего любят свою работу те, кто трудится в сфере искусства, развлечений и масс-медиа, образования, науки и туризма. А вот не любят работу юристы, бухгалтеры и медики.

В то же время, 54% жителей Северной столицы полагают, что в принципе работать на нелюбимой работе неправильно, она должна нравиться.