Полиция задержала водителя, прострелившего пах мужчине во время дорожного конфликта в Петербурге / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Полиция Санкт-Петербурга оперативно задержала водителя, который прострелил пах мужчине во время дорожного конфликта. Инцидент произошел в восемь часов вечера 24 ноября 2022 года на перекрестке проспекта Народного Ополчения и проспекта Маршала Жукова. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В полицию поступило сообщение от 32-летнего мужчины, работающего бортпроводником, о том, что в него несколько раз выстрелил незнакомец по время дорожного конфликта, - рассказали в полиции.

Стражи правопорядка немедленно прибыли на место и задержали 33-летнего безработного мужчину. Установлено, что он дважды выстрелил в своего оппонента из травматического пистолета. Раненного госпитализировали в больницу.

На данный момент виновника отпустили домой, составив акт о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.