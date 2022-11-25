Первый лед появился на Неве в центре Петербурга

Первый лед с Ладоги добрался до центра Санкт-Петербурга / Фото: Александр Колесов

Первый лед появился на Неве в центре Санкт-Петербурга. Он приплыл в город с Ладожского озера в ночь на 25 ноября 2022 года. Пока что ледяных пластин еще мало, однако, с такими холодами, скоро вся Нева будет скована льдом. Об этом рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

- Вот и первый лед с Ладоги добрался до центра Санкт-Петербурга. Он еще редкий, пока смещающийся вдоль берега, медленно и долго продвигался по Неве. Но в выходные дни льда будет больше, и виды Невы станут привлекательнее, - отметил Колесов.

Ночью температура воздуха в Петербурге опустилась до минус 8,2 градусов. Это самый холодный показатель с начала осени. А на востоке Ленобласти и вовсе серьезный мороз. Температура воздуха опустилась до минус 14-17 градусов.

- Предстоящая ночь будет такой же холодной, так что лед будет продолжать увеличиваться в размерах и объемах, - добавил синоптик.