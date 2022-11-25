Таксист снес три припаркованные машины в Кировском районе Петербурга

Таксист снес три припаркованные машины в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге водитель такси "выбил страйк". В Кировском районе города утром 25 ноября 2022 года таксист на скорости влетел в припаркованные машины, сделав из них разбитый паровозик. Об этом в социальной сети рассказали очевидцы.

- На улице Танкиста Хрустицкого возле дома 19 водитель такси на автомобиле марки "Ниссан" собрал три машины, припаркованных вдоль дороги, - рассказали свидетели аварии.

В итоге пострадали автомобили марок "Форд Мондео", "Ситроен" и "Газель". Последней досталось меньше всего. Зато остальные машины пострадали серьезно. У некоторых оказались смяты капоты и выбиты фары.

По какой причине водитель такси устроил такое ДТП, на данный момент неизвестно. Вполне возможно, что его занесло на скользкой дороге. На месте уже работают сотрудники дорожнй полиции, которые проводят проверку.