Работодатели Петербурга ищут кандидатов на подработку к Новому году

Петербургские работодатели снова ищут кандидатов на массовую подработку к Новому году Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

К концу года работодатели Санкт-Петербурга начали искать кандидатов на массовую подработку к Новому году. Прощу всего в городе найти подработку с частичной занятостью в выходные или по вечерам. Об этом 25 ноября 2022 года сообщает сервис hh.ru.

- Много вариантов подработки для тех, у кого есть водительские права. Так, водитель-экспедитор может получить от 25 тысяч рублей, мотокурьер от 40 тысяч рублей, а водитель такси порядка 35 тысяч рублей, - говорится в исследовании.

Ценны и те, кто владеет иностранными языками. Так, преподаватель языков для детей и взрослых может получить доход на подработке от 36 тысяч рублей, логистический агент от 15 тысяч рублей, а переводчик порядка 10 тысяч рублей.

Подзаработать могут и те, у кого вообще нет опыта. Так, сборщику готовы платить от 10 тысяч рублей, баристе выходного для от 19 тысяч, а help-менеджеру клиентской поддержки от 30 тысяч рублей.