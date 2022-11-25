Почти половина жителей Петербурга готовы получать «серую» зарплату

Получать зарплату по серым схемам согласны 38% петербуржцев Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Почти половина жителей Санкт-Петербурга согласны получать "серую" зарплату. Такими результатами опроса 25 ноября 2022 года поделился сервис SuperJob. Так, получать зарплату в конверте готовы 38 процентов петербуржцев.

- О том, что они отказались бы от таких условий, сообщили 39 процентов горожан. Мужчины традиционно соглашаются на "серый" или "черный" доход в полтора раза чаще женщин - 48 процентов против 28 процентов, - говорится в исследовании.

Что касается возрастной категории, то работать в компаниях, нарушающих трудовое законодательство, согласны петербуржцы в возрасте от 35 до 44 лет. При этом, чаще всего лояльны к "серым" схемам те, у кого доход составляет менее 50 тысяч рублей.