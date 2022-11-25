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НовостиОбщество25 ноября 2022 7:29

Полиция проводит рейд по мигрантам на стройке на проспекте Энгельса в Петербурге

Об этом в соцсетях сообщают жители Выборгского района
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Полиция приехала на стройку на проспекте Энгельса. Фото: vk.com/spb_today

Полиция приехала на стройку на проспекте Энгельса. Фото: vk.com/spb_today

Неожиданный визит полиции и сотрудников Федеральной миграционной службы привел к переполоху на стройплощадке нового ЖК на проспекте Энгельса. Рейд по нелегалам начался утром 25 ноября.

- На стройке утреннее построение. Видимо, зарядку делать будут, - иронизируют горожане в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На опубликованных в соцсетях фото видны машины спецслужб, в том числе два автобуса и КамАЗ с ОМОНом Рогвардии. Стражи порядка проверяют работающих на стройке иностранцев на соблюдение миграционного законодательства.

Подобные рейды проходят регулярно, в том числе на крупных овощебазах – Калининской и Софийской. И так же регулярно несколько нарушителей оформляют как нелегалов. В последующем их ждет штраф и выдворение за пределы России.